Çankaya Belediyesi, mayıs ayında Başkentlileri dopdolu bir kültür ve sanat programıyla buluşturuyor. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali ile başlayacak etkinlik takvimi, üç ayrı film ve belgesel festivali, konserler ve yedi sergiyle Ankara’da sanat rüzgarı estirecek.

Çankaya'da Festival Rüzgârı: Üç Film ve Belgesel Festivali Başkentlilerle Buluşacak

Çankaya Belediyesi, her ay olduğu gibi mayısta da kültür ve sanatseverler için zengin içerikli bir takvim hazırladı. Ayın ilk etkinliği, bu yıl 20. kez düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali olacak. 1 Mayıs’ta başlayacak festivalde, 17 farklı ülkeden toplam 81 film gösterilecek.

59 yerli ve 22 yabancı filmin yer aldığı festival, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere üç şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde ücretsiz olarak izlenebilecek gösterimler, 11 Mayıs’a kadar sürecek.

Festivalin Ankara açılış filmi, yönetmenliğini Fatin Kanat’ın üstlendiği ve Dr. İsmail Beşikçi’nin yaşamını konu alan “Bizim İsmail” olacak. Film, 1 Mayıs günü saat 18.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Anadolu’nun Yaban Hayatı Belgesel Festivali İle Perdeye Taşınacak

İşçi Filmleri Festivali’nin ardından, 15 Mayıs’ta Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivalisanatseverlerle buluşacak. Doğayı ve yaban hayatını odağına alan festivalde, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen belgeselciler, sinemaseverlerle doğanın büyüleyici manzaralarını paylaşacak. Festival, doğa koruma bilincini artırmayı ve yaban hayatı belgeselciliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali Sekizinci Yılında

Mayıs ayının son etkinliği ise çocuklara özel olacak. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, minik sinemaseverleri eğlenceli bir şölenle karşılayacak. Festival öncesinde, 23 Mayıs'ta düzenlenecek olan Çocuk Diyarı Film Festivali Şöleni, tiyatro, yüz boyama ve konser etkinlikleriyle Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Çankaya’da Mayıs Ayında 7 Yeni Sergi Ziyarete Açılacak

Çankaya Belediyesi, sadece festivallerle değil, aynı zamanda sanat sergileriyle de sanatseverlerin ilgisini çekecek. Ayın ilk sergisi, ünlü sanatçı Cihat Aral’ın “Pencereden Gelen Soğuk, Maviydi” adlı çalışması olacak. 1-25 Mayıs tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alacak sergi, izleyiciyi sanatsal ve insani bir yüzleşmeye davet ediyor.

Orhan Taylan Sergisi ile Sanatseverlere Vefa

Mayıs ayındaki dikkat çeken sergilerden biri de, 2023 yılında hayatını kaybeden ünlü ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan anısına açılacak. 6 Mayıs’ta açılacak olan sergide Taylan’ın resim ve heykelleri sanatseverlerle buluşacak. 1 Mayıs afişiyle hafızalara kazınan sanatçının bu özel sergisi, 25 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.