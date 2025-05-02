Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 20. Dönem Yozgat ve 23. Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, bu sabah saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti. Türkiye İttifakı Genel Başkanı Dr. Sinan Oğan’ın kayınbabası olan Ekici’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ankara İncek Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yakup Odabaşı'ndan Başsağlığı Mesajı!

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ekici'nin vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini ifade ederek;" 20. Dönem Yozgat ve 23. Dönem Ankara Milletvekili Mehmet EKİCİ’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi

Mehmet Ekici Kimdir?

1955 yılında Yozgat’ta doğan Mehmet Ekici, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatında matbaacılık, yayınevi işletmeciliği ve serbest ticaretle uğraştı. Siyasi kariyerinde ise 20. Dönem Ankara ve 23. Dönem Yozgat Milletvekili olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Sonsöz Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.