Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında Türkiye’nin mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bu oran, nisan ayı için elde edilen en yüksek ikinci rakam oldu. Bolat, ayrıca son 12 aylık dönemdeki yıllıklandırılmış mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak 265 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Diyarbakır'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, dış ticaretin son durumuna değinen Bakan Bolat, nisan ayında mal ihracatındaki artışın 440 milyon dolarlık parite etkisi ve 400 milyon dolarlık takvim etkisiyle desteklendiğini belirtti. Yıllıklandırılmış mal ihracatının 265 milyar dolara ulaşmasının, son 4 ayda 3,2 milyar dolarlık net bir artış sağlandığını vurguladı.

Bakan Bolat, nisan ayında ithalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 33 milyar dolara yükseldiğini ve ithalat artışının büyük oranda altın ve enerji ithalatındaki yükselmeden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin ihracatın ithalatı karşılama oranının nisanda yüzde 63,5 olduğunu, ancak altın ve enerji ithalatı hariç bu oranın yüzde 76,2’ye çıktığını ifade etti.

Son 1 yıl içerisinde ihracatın yüzde 2,7 oranında arttığını belirten Bolat, 2024 yılına oranla Türkiye’nin dış ticaret açığının 6,4 milyar dolar azaldığını da sözlerine ekledi. Türkiye’nin küresel ve bölgesel krizlerde yükselen bir ülke olduğunun altını çizen Bolat, Türkiye’nin güvenilir tedarik ve lojistik üssü olarak ön plana çıktığını belirtti.

Bakan Bolat, ayrıca AB’ye yapılan ihracatın artış gösterdiğini ve dünya ticaretindeki belirsizlikler karşısında Türkiye’nin dış ticaretinin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini dile getirdi.