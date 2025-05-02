Beşiktaş’ta 11-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesi başkanlık adaylığını açıklayan Gürkan Aksoy, basın mensuplarıyla buluşarak projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Adaylığının temelinde kulübün son yıllardaki yönetim anlayışına duyduğu tepkinin yattığını vurgulayan Aksoy, “Taraftar olarak kötü gidişe karşı bir duruş sergilemek istedik. Bu seçimde başarılı olamazsak bile bir sonraki dönemde Beşiktaş’ı biz yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ı Akıl ve Liyakat Kurtaracak”

Kulübün karşı karşıya olduğu borç yüküne dikkat çeken Aksoy, geçmiş dönem yönetimlerini eleştirerek, “Her gelen başkan Beşiktaş’ı cebinden koyduğu parayla yönetmeye çalıştı. Bugün 20 milyar TL’ye ulaşan bir borçla yüz yüzeyiz. Biz bu tabloyu görerek yola çıktık. Bu iş para ile değil, akılla olur. Beşiktaş’ın, kimsenin cebindeki 1-2 milyon dolara ihtiyacı yok” dedi.

“Beşiktaş’ın Değerlerini Satarak Proje Üretmeyeceğiz”

Yönetim vizyonları doğrultusunda yaklaşık 35 projeleri olduğunu belirten Aksoy, bu projelerin gerçekçi ve sürdürülebilir olduğunu söyledi. Beşiktaş’ın mülklerini satarak kaynak yaratmayacaklarını vurgulayan Aksoy, mevcut başkan Serdal Adalı’nın Dikilitaş projesine de tepki gösterdi: “Bu proje genel kurula getirilip tartışılmalıydı. Neden oldu bittiye getiriliyor, bu acele neden?” dedi.

“Yerli Hoca ile Yola Devam Edeceğiz”

Teknik direktör tercihlerini de açıklayan Gürkan Aksoy, yabancı bir isimle çalışmayı düşünmediklerini belirtti. “Üç yerli teknik direktör alternatifimiz var. Birine ciddi bir ilgi de mevcut. Kadroda problemli oyuncular var, önce onlardan kurtulmalıyız. Sonrasında hocamızın istediği yapının kurulabilirliğini değerlendireceğiz. Amacımız savaşan, mücadele eden ve şampiyonluk hedefi taşıyan bir takım oluşturmak” diye konuştu.