Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Niğde Belediyespor karşısında iç sahada 1-1 berabere kalarak küme düşen Denizlispor’a, maçın ardından taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle ağır cezalar verdi. PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca, saha olayları nedeniyle de 3 maç seyircisiz oynama cezası uygulandı. Kulüp başkanı Fatih Aslan Kazancıoğlu’na ise 45 bin hak mahrumiyeti ve 76 bin 500 TL para cezası verildi.

Taraftar Tepkisi Olaylara Yol Açtı

Denizlispor taraftarları, maçın ardından koltukları kırarak sahaya atmak, pankartları ateşe vermek gibi olaylar nedeniyle, kulübün ağır ceza almasına neden oldu. Bu olayların ardından, Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'de iç sahadaki ilk 4 maçını taraftarsız oynamak zorunda kalacak.

Küme Düşüşü ve Gelecek Sezon

Son olarak 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, geçen hafta Niğde Belediyespor’a karşı kaybetmediği halde kurtuluşunu ilan edemedi ve küme düştü. Küme düşüşü, kulüp ve taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken, kulübün bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.