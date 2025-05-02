Adnan Oktar ve 16 sanık hakkında istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrasında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından görülen davada karar açıklandı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatına hükmetti.

Duruşmada Adnan Oktar ve diğer sanıklar hazır bulunurken, bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Oktar, savunmasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamaların samimiyetsiz olduğunu belirterek, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak, bize yapılanın aynısı yapılacak. Ekrem Bey'e yapılanlar İngiliz derin devletinin oyunudur. Ben mehdilik iddiasında değilim. Gerçek mehdiyi hapis etseniz de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum, kadın cinayetlerini de durdururum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle bu kararı aldı. Ayrıca, 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.