Sonsöz Gazetesi yazarı Ekonomist Murat Özbülbül, Ebru Güngör'ün Bu da Gündeme Gelmeli kanalında Ekonomi Yorum programına konuk oldu. Özbülbül gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI REKOR KIRDI

Dış ticaret açığı Nisan ayında %21.7 artarak 12 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu seviye son 9 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Murat Özbülbül konu hakkında, ''’Döviz düşecek, uçacağız, kaçacağız söylemlerinin palavra olduğunu ortaya çıkarttı. Türkiye’deki en ucuz şey döviz kuru, herkes faizden dövize geçmenin fırsatını kolluyor, ipin ne zaman kopacağını merak ediyor. Sen bir dükkan işletiyorsun. Harcıyorsun 100 bin lira elde ediyorsun 80 bin lira, bu dükkanın batacağı kesindir. Havucun kilosu 50 lira. Her şey bu kadar pahalıyken döviz çok ucuz.'' açıklamasında bulundu.

''TÜRKİYE'DE NE OLACAĞINI KİMSE BİLEMEZ''

Ebru Güngör'ün, ''S&P dolar’ın yıl sonu 43 lira olmasını ön görüyor, Faizin %38’e gerileyeceğini düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Özbülbül, ''’Yıl sonu Türkiye’de kurun ne olacağını, enflasyonun nasıl olacağını kimse bilemez çünkü Recep Bey’in ne iş yapacağını bilmiyoruz. Türkiye bu durumdayken yıl sonunu tahmin etmek kahve falına bakarak bilinebilecek bir şeydir.'' ifadesinde bulundu.

ABD'DEN İRAN YASAĞI

ABD, İran’dan petrol ve petrol ürünleri alan ülkelere ticaret yasağı. Türkiye ucuz diye plastik ihtiyacını buradan gideriyor. Türkiye oradan değil de daha pahalı yerlerden alırsa ne olacak ekonomi?

Özbülbül bu konu hakkında, ''Trump, Ukrayna Savaşı’nı bitireceğini söyledi ama başaramadı. Rusya serseri İHA’larla net hedef gözetmeden çoluk çocuk demeden vuruyor. Bütün dünya barut deposunda sigara içerek kavga ediyor. O sigara bir yerde kazaya sebep olacak ve ya olma ihtimali yüksek.'' açıklamasında bulundu.

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https://www.youtube.com/watch?v=o9Yq56dmaGg