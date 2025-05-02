Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki yönetim ile mevcut yönetim döneminde uygulanan su tarifelerine ilişkin karşılaştırmalı verileri kamuoyuyla paylaşarak şu cümleleri kurdu: “Daha da önemlisi belediyemizden sosyal destek alan 50 bin abonemize suyun tonunu 1 liradan veriyoruz. Bu arada ASKİ’nin giderlerinin önemli bir kısmı enerji gideridir. Burada indirime gidilirse; su daha da ucuza verilir. Ayrıca su fiyatı önceki dönemin yarısından daha az” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA