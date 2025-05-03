Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın Türk lirasını güçlendirmeye yönelik aldığı yeni kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli dövizlerinin satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği de yüzde 3'e çıkarıldı.

TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamalarında yaptığı değişikliklerle, tüzel kişi mevduatları için Türk lirası payı hedefi yeniden uygulamaya alındı.

Yabancı para mevduatları ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranlarında da artış yapıldı.

Son dönemde yabancı para mevduatındaki artışın genellikle ticari mevduatlardan kaynaklandığı belirtilirken, yeni düzenlemelerle bankacılık sisteminde Türk lirası payının artırılması hedefleniyor.