Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirvenin gerçekleştiğini belirterek, "2025 yılı Nisan ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu rakamlar, sadece bir anlık başarı değil; kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ölçekli firmalardan KOBİ'lere uzanan bu başarı zincirini, hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Emeği geçen sanayicilerimizi, emekçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA