Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site ve tesis yönetim şirketlerinin lisanslanmasına yönelik yeni bir mevzuat hazırlığında. Ancak bu süreci fırsata çevirmeye çalışan bazı gayrimenkul ve site yönetim yazılımı firmalarının, “Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi” diyerek piyasaya geçersiz belgeler sürdüğü ortaya çıktı. Henüz resmi bir düzenleme olmamasına rağmen, bu belgeler için belge başına binlerce lira ücret talep ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, vatandaşları ve sektör temsilcilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Akçam, söz konusu belgelerin hiçbir resmi geçerliliği olmadığını belirterek, bu tür uygulamaların açıkça dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YALNIZCA AHLAKİ DEĞİL, HUKUKİ ANLAMDA DA BÜYÜK SORUN

“Henüz yasal düzenleme yürürlüğe girmemişken bu belgeleri 'zorunlu hale geldi' diyerek pazarlamak, sektörümüzün güvenilirliğini zedeleyen açık bir suiistimaldir,” diyen Akçam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde bazı kişi ve firmaların, Bakanlığımızın henüz yürürlüğe koymadığı bir düzenlemeyi fırsata çevirmeye çalıştığını üzülerek izliyoruz. Sözde Mesleki Yeterlilik Belgesi adı altında, hiçbir resmî geçerliliği olmayan belgeler piyasaya sürülüyor ve sektörümüzdeki profesyonel yönetim şirketleri yanıltılıyor. Bu durum yalnızca ahlaki değil, hukuki anlamda da büyük sorunlar barındırmaktadır.” Akçam, sektörde şeffaflık ve güvenin esas olması gerektiğini vurgulayarak, kamuoyuna ve sektördeki firmalara bazı önerilerde bulundu:

Hakan Akçam’dan 5 maddelik öneri:

1. Bakanlık Takip Edilmeli: Tüm site yönetim firmaları ve profesyoneller, yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmî açıklamalarını dikkate almalı.

2. Sahte Belge Alanlar Uyarılmalı: Bu belgeleri almış olan kişi ve şirketler, ileride lisans başvurularında sorun yaşamamak adına belgeleri iptal etmeli ve hukuki haklarını aramalı.

3. Dolandırıcılara Karşı Hukuki Mücadele: Oda olarak, bu sahte belge satışlarını organize eden kişi ve firmalar hakkında gerekirse Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

4. Meslek Odalarıyla İş Birliği: Mevzuat yürürlüğe girmeden önce, tüm paydaşların doğru bilgilendirilmesi için Bakanlıkla iş birliği yapılacak.

5. Kamu Spotlarıyla Bilinçlendirme: Medya aracılığıyla kamuoyunun sahte belge konusunda bilinçlendirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi öneriliyor.

Akçam, açıklamasının sonunda, “Bu tür düzenlemeler, sektörün daha güvenilir ve şeffaf bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Sektörümüzde güveni yeniden tesis etmek hepimizin sorumluluğudur. Lütfen resmî kurumlar dışında hiçbir bilgilendirmeye ve belgeye itibar etmeyin,” diyerek sözlerini tamamladı.