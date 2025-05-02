DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Arıtılmadan tabiata deşarj edildiğinde suyumuzu, toprağımızı ve tabiatı kirleten atık sular, atık su arıtma tesisleri sayesinde su arzını artıran bir kaynağa dönüşüyor. DSİ Genel Müdürlüğü, bu anlayışla inşa ettiği evsel atık su arıtma tesislerinde arıtılan suların başta sulama olmak üzere çeşitli maksatlarla kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor. DSİ, 2018 yılında inşa ederek işletmeye aldığı Kilis Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılması maksadıyla 2022 yılında bir dezenfeksiyon ünitesi inşa etti. Dezenfeksiyon ünitesi çıkış suları ile yapılacak sulamalara ait proje çalışmaları ise 2023 yılında tamamlandı. Proje kapsamında Kilis merkez Arpakesmez ve İnanlı köyleri tarım arazilerinde toplam 4 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanması amaçlandı ve ilk etapta 2 bin 790 dekar tarım arazisini sulayacak proje tamamlanarak, Kilisli çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. 205 milyon TL'ye mal olan proje kapsamında, arıtılarak sulama suyu kalitesine getirilen günlük 30 bin metreküp su, bereketli topraklarla buluşarak tarımsal verimi artıracak. Proje ile sulamaya açılan 2 bin 790 dekar sahada yıllık 40 milyon TL net gelir artışı elde edilecek" denildi.

'İLK YATIRIM MALİYETLERİ BAKIMINDAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR'

Arıtılmış atık su sulamalarında, geleneksel sulama projelerinde su kaynağı olarak inşa edilen baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin yerini, atık su arıtma tesislerinin aldığı belirtilerek, "Bu projelerde depolama tesislerine ihtiyaç duyulmaması, ilk yatırım maliyetleri bakımından büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan; insan faaliyetleri devam ettiği sürece atık su oluşumu da devam edeceğinden, su kaynağında herhangi bir azalma ya da kayıp olmaması diğer bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İlave bir su arzı olarak, tarımsal faaliyetlere katkı sağlayan arıtılmış atık sular, muhtevasında bulundurdukları ve aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde gübre olarak kullanılan azot ve fosfor içeriğinden dolayı tarımsal verimin artmasına ilave bir katkı da sunuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Ülkemizin en büyük atık su sulaması projesini 2024 yılında Afyonkarahisar'da hizmete alarak 9 bin 50 dekar tarım arazisini suyla buluşturan DSİ, bu tip projelerin ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. DSİ tarafından inşa edilen Afyonkarahisar Dinar Çölovası Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Uşak Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde çıkış sularının tarımsal sulama maksadıyla yeniden kullanılabilmesi için tesis bünyesinde ilave dezenfeksiyon üniteleri inşa edildi. Öte yandan Türkiye genelinde tasarım çalışmaları devam eden 42 adet evsel atık su arıtma tesisinin tamamında arıtılan atık suların tarımsal sulamada kullanımına imkan veren atık su arıtma üniteleri yer alıyor."