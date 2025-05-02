Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 6. Başkent Pediatri Kongresi, Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de başladı. Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu onuruna düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, çocuk sağlığının önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızı ne kadar sağlıklı yetiştirirsek o kadar başarılı oluruz” dedi.

GELECEĞİN TEMİNATI

Prof. Dr. Haberal, hekimliğin kesintisiz bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Hekimler hastalar için vardır. 7/24 çalışıyoruz çünkü kimin ne zaman hastalanacağını bilemeyiz” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşu ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın Türkiye için önemine de değinen Haberal, pediatri alanının stratejik bir konumda olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları geleceğin teminatı olarak gördüğünü hatırlatan Haberal, “Görevimiz ülkemize eserler kazandırmak. Bu ülkede yapılamayacak çok az şey var” dedi.

“ATATÜRK’ÜN IŞIĞINDA HİZMET EDİYORUZ”

Kongre Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın ise Başkent Üniversitesi’nin Türkiye’deki en önemli sağlık kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Baskın, “Sağlık Bakanlığı’ndan sonra en çok hasta takibi yapan merkezlerde ikinci sıradayız. Ülkemize önemli bir hizmet veriyoruz. Haberal hocamızın önderliğinde, Atatürk ilkelerinin ışığında bu hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı kongre, çok sayıda akademisyeni, hekimi ve sağlık çalışanını bir araya getirdi. Kongre boyunca çeşitli bilimsel oturumlar ve paneller düzenlenerek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.