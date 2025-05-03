Çubuk Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden son bir haftada yaşanan gelişmeleri bir video eşliğinde yayınladı.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda;

''Çubuk’ta Bu Hafta

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapıdan çevre düzenlemesine, yol bakımından park ve oyun alanlarına kadar Çubuk’un her noktasında daha iyi bir yaşam için çalışıyoruz. Gözünüz bizde olsun, çünkü güzel şeyler oluyor!'' açıklamasına yer verildi.

Çubuk’ta Bu Hafta ❤️



Her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapıdan çevre düzenlemesine, yol bakımından park ve oyun alanlarına kadar Çubuk’un her noktasında daha iyi bir yaşam için çalışıyoruz.



Gözünüz bizde olsun, çünkü… pic.twitter.com/Kj4BI8ZWqZ — Çubuk Belediyesi (@cubukbelediyesi) May 2, 2025