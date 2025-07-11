Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Aşure ve Birlik Günü, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından organize edilen etkinlikte, yaklaşık 4 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Etkinlik, Atatürk Parkı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Program boyunca birlik ve beraberlik mesajları dikkat çekti.

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Siyasetten Sivil Topluma Geniş Katılım

Etkinliğe, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure dağıtımı öncesinde birlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

"Güzel Bir Geleneği Yaşatıyoruz"

Programda konuşan ÇUDEF Başkanı Fuat Tüyan, bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşma açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel geleneği sürdürmekten mutluyuz. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz.”

Aşureyle Paylaşma Ruhu Canlandı

Etkinliğin sonunda, katılımcılara gönüllüler tarafından kazanlarla hazırlanan aşureler ikram edildi. Vatandaşlar, aynı sofrada buluşmanın manevi hazzını yaşarken, bu tür programların devam etmesini temenni etti.

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem