Bolu’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay, saat 21.45 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerinde başlayan ve bir süre devam eden tartışmanın ardından iki grup Süreyya Sokak üzerinde birbirine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi gönderildi. Kavgada başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.