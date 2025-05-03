Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadan çarptığı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Muhammed Can (23), ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkindeki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.'nin (31) kullandığı 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Can, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.