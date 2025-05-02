İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının iptalinin ardından rüşvet, yolsuzluk iddialarıyla 19 Mart sabahı tutuklanmıştı. Başkan İmamoğlu, 19 Mart Darbesi nasıl yapılır? başlıklı bir belgesel yayınladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle: "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları..." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu neden tutuklanmıştı?

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Savcılık, İmamoğlu'nu "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" gibi suçlarıyla itham edildi.Ayrıca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla da bir soruşturma yürütüldü; ancak bu kapsamda tutuklanmadı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.