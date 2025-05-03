Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne girmek üzereyken İran Ligi'nde şampiyon olan Tractor FC'yi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı.

Yavaş, paylaşımında;

''Türk Dünyası, 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne girerken en güzel hediyelerden birini aldı. Azerbaycan’ın ve tüm Türk halklarının gururu Tractor Sazi, Tebriz İran Pro Ligi’nde şampiyon oldu. Tebriz'den Ankara'ya gönüller bir, başarılar daim olsun!'' açıklamasına yer verdi.

Türk Dünyası, 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne girerken en güzel hediyelerden birini aldı. Azerbaycan’ın ve tüm Türk halklarının gururu Tractor Sazi, Tebriz İran Pro Ligi’nde şampiyon oldu. Tebriz'den Ankara'ya gönüller bir, başarılar daim olsun! 🇹🇷pic.twitter.com/tXL3LD0hHU — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 2, 2025