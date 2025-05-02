Türk halk müziğinin önemli isimi sazın ve sözün ustası Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, 75 yaşındaydı. Geçen hafta beynine pıhtı atması sonucu İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Top, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

ANMA PROĞRAMI

Sanatçı için yarın saat 11.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlenecek. Ardından saat 13.00'de Kartal Cem Evi'nde cenaze namazı kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçının vefatına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, sazın ve sözün ustası Yavuz Top'un vefatını üzüntüyle öğrendik. Anadolu'nun ezgilerini kuşaktan kuşağa aktaran, kültürümüzü sahnelerde yaşatan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz. 2004 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan emekli olan sanatçımız hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır" ifadelerine yer verdi.

YAVUZ TOP KİMDİR?

Sazın ve sözün ustası Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu. 7 yaşından beri bağlama çalan Top, 1967'de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı ve "Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" olarak, hiçbir staj ve kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılmaya başladı.

Halk müziğinin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için birçok çalışmaya imza atan Top, 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak 1980'e kadar görev yaptı.

Halk müziği tarihinde ilk kez "çok sesli halk müziği" denemeleri yaparak, televizyon ve radyolarda yayımlanmasını sağlayan Yavuz Top, 7 kişisel, "Muhabbet Grubu" diye bilinen arkadaşlarıyla da 7 albüm çıkardı.

Sanatçı, yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Bestelediği film müzikleri ile çeşitli ödüller alan Yavuz Top, 300'e yakın halk türküsü derleyerek halk müziği repertuvarına kazandırdı.