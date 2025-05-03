Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu. Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti. Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

TRAKTOR FC

Tebriz Traktör Futbol Kulübü, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti olan Tebriz merkezli köklü bir spor kulübüdür. 1970 yılında kurulan kulüp, İran futbol tarihinde önemli bir yere sahiptir ve özellikle İran'daki Türk nüfus tarafından büyük bir destek görmektedir. Hatta dünyada en fazla Türk taraftara sahip futbol kulüplerinden biri olarak kabul edilir. Maçlarını genellikle 80.000 kişilik Yadegar-e Emam Stadyumu'nda oynamaktadır ve taraftar sayısı bazı maçlarda 100.000'i aşabilmektedir.

Tarihi boyunca inişli çıkışlı dönemler yaşayan Traktör, 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez İran Süper Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bu şampiyonluk, kulüp ve taraftarları için tarihi bir anlam taşımaktadır. Daha önce İran Kupası'nı iki kez (1991-92 ve 2013-14 sezonlarında) müzesine götüren Traktör, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmiş ve önemli deneyimler kazanmıştır.

"Kırmızı Kurtlar" lakabıyla anılan takımın renkleri kırmızı ve beyazdır ve armasında ay yıldız bulunmaktadır. Taraftarları, maçlarda coşkulu tezahüratları ve bozkurt selamı gibi simgeleriyle bilinirler. Traktör sadece bir futbol kulübü olmanın ötesinde, İran'daki Türk kimliğinin ve kültürel mücadelesinin de önemli bir sembolü olarak görülmektedir. Kulübün başarıları, sadece İran'da değil, tüm Türk dünyasında büyük bir sevinç ve gururla karşılanmaktadır.