Fenerbahçe’nin başarılı boksörleri 55 kg Tolga Kaya, 70 kg Mehmet Aydemir ve 90 kg Emrah Yaşar altın madalyaları kazanarak büyük bir başarıya imza atarken, 80 kg Sultan Osmanlı ise bronz madalyanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin boks branşındaki başarılı temsilcileri, Türkiye'yi gururlandırarak milli takıma büyük katkı sağladılar.

Fenerbahçe’nin boks şubesinin uluslararası arenada kazandığı bu başarılar, kulübün sporcu altyapısındaki güçlü yapıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçeli boksörler, bu sonuçlarla hem kulüplerinin hem de Türk sporunun adını duyurmaya devam ediyor.