Sky Sports’a konuşan 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, “Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince – ister bir, ister iki, ister üç yıl olsun – bir mola vereceğim. Emekli olmayacağım ama ara vereceğim,” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2027’ye Kadar Devam Ediyor

Guardiola, geçtiğimiz kasım ayında Manchester City ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak kulüpte kalış süresini Haziran 2027'ye kadar uzatmıştı. Bu durumda başarılı teknik adam, City kariyerinde 11. sezonunu geçirmiş olacak.

Kötü Gidişat Tepki Çekiyor

Tarihin en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 play-off turunda veda ederken, Premier Lig şampiyonluğunu da Liverpool'a kaptırdı. Bu gelişmeler, kulüp yönetimi ve taraftarlar nezdinde eleştirilere yol açtı.

Guardiola’nın Geleceği Merak Konusu

Manchester City ile sayısız başarıya imza atan Guardiola’nın gelecek planları futbol dünyasında merakla takip ediliyor. Teknik adamın ara sonrası hangi takımı çalıştıracağı ise şimdiden büyük bir soru işareti oluşturuyor.