Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde şu ana kadar 32 maça çıkan Samsunspor, 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 54 puan topladı. Karadeniz temsilcisi, haftaya 3. sırada girerek Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürüyor. Teknik direktör ve oyuncular, taraftar desteğiyle Eyüpspor karşısında galibiyet alarak üst sıralardaki yerlerini korumayı hedefliyor.

İlk Maçı Eyüpspor Kazanmıştı

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı. Samsunspor, bu karşılaşmada hem rövanşı almak hem de kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Maç Bilgileri:

Tarih: 4 Mayıs 2025, Cumartesi

Saat: 16.00

Stad: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakem: Muhammet Ali Metoğlu