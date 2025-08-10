Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip, 25 metre derinliğe kadar ulaşan ve 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür bitkiyle flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü’nde artan kirliliknedeniyle pis koku yayılmaya başladı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, göl etrafında yoğun bir kanalizasyon kokusu olduğunu ve bu nedenle neredeyse kokudan gölün etrafına yaklaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Gelecek aylarda da özellikle sonbaharın başına kadar yağışın ve derelerden gelebilecek suyun olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Dolayısıyla göl seviyesindeki çekilme ve buradaki kirlilik de devam edecektir. Gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllarda doğanın kendini onara bilme kabiliyetini de yok etmiş oluyoruz. Bölgeye ilave kirleticilerin verilmemesini sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir" diye konuştu.[DHA]