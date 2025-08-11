Kaza, sabah saatlerinde 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nde meydana geldi. Kösedik Mahallesi’nden Kuşkayası Mahallesi yönüne giderken M.S.’nin (30) kontrolünü yitirdiği GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden uçtu. Kazada, sürücü M.S. ile otomobildeki H.E.D., S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.E.D., yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)