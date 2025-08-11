Çanakkale'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle birçok vatandaşın yazlığı ve aracı alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve personel, yangına müdahale ediyor. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması ise çalışmaları zorlaştırıyor.

Can kaybı yaşanmazken, çok sayıda mal kaybı meydana geldiği belirtiliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.