39 yaşındaki senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran 2025'te Kolombiya'nın başkenti Bogota’nın batısında bulunan Modelia Mahallesi'nde düzenlenen bir miting sırasında konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve Turbay’ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Hükümet Acil Müdahale Planını Devreye Aldı

Saldırı sonrası Kolombiya hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle Acil Müdahale Planı başlatıldığını duyurmuştu. Olay, ülkede siyasi güvenlik ve seçim sürecinin güvenliği konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Suikast Girişiminin Azmettiricisi Yakalandı

Kolombiya güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, Turbay’a yönelik saldırının azmettiricisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kolombiya Siyasetinde Büyük Kayıp

Sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Miguel Uribe Turbay, genç yaşına rağmen Kolombiya siyasetinde önemli bir figür olarak öne çıkıyordu. 2026’daki genel seçimlerde güçlü bir aday olması beklenen Turbay’ın hayatını kaybetmesi, ülkede büyük üzüntü yarattı.

Siyasi Suikast Endişesi

Senatör Turbay’a yönelik bu saldırı, Kolombiya’da seçim güvenliği ve siyasi suikastlar konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer, olayın arka planının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.