AK Parti’den 22, 23 ve 24. dönem Samsun Milletvekilliği yapan Mustafa Demir, 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Demir, bir dönem bu görevde bulundu.

Mustafa Demir'in Cenaze Töreni Samsun’da Yapılacak

Mustafa Demir için bugün (6 Ağustos 2025) Samsun Büyük Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenazesi, memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesine götürülecek. Eski bakan Mustafa Demir, yarın (7 Ağustos 2025) öğle namazı sonrası Turalıuşağı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Mustafa Demir Kimdir?

1959 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğan Mustafa Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuydu. Siyasi kariyerine AK Parti ile adım atan Demir, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinin ardından yerel yönetimlerde de aktif rol aldı.