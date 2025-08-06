Dünyanın mimarlık ve mühendislik alanlarında örnek ülkelerinden biri olan Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) arasındaki iş birliği bu yıl da devam etti. BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde eğitim gören ve gösterdikleri başarı ve belirli kriterlere göre belirlenen öğrenciler Temmuz ayında Japonya’ya giderek ‘ICSA in Japan Yaz Okulu’ programına katıldılar. BAU’lu öğrenciler Japonya’daki üniversitenin Mimari Tasarım Stüdyosu derslerine katılarak Japon profesörlerden eğitim aldılar. Geleneksel ve çağdaş Japon mimarisini yerinde gözlemlemek amacıyla çeşitli şehirlere ziyarette bulundular. Mukogawa Üniversitesi kampüsünde Japon öğrenciler ile birlikte düzenlenen çay seremonileri, kimonoyla geleneksel törenler ve kültürel farkındalığı artıran farklı etkinliklere katıldılar.

ULUSLARARASI AKADEMİK ÇEVREDE GÖRÜNÜRLÜK

BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar “ICSA in Japan” programının öğrencilere yalnızca mimari bilgi değil, aynı zamanda günlük yaşam deneyimleriyle Japon kültürünü doğrudan gözlemleme ve anlamlandırma şansı sunduğunu belirtti. Dündar “Bu program, öğrencilerimizin sadece kültürel ve akademik bir yolculuğa değil, aynı zamanda uluslararası bir vitrine açılmalarını sağladı. Öğrencilerimizin projeleri, Mukogawa Üniversitesi öğretim üyeleri ve profesyoneller tarafından değerlendirilerek uluslararası akademik çevrede görünürlük kazandı. Bu geri bildirimlerin, bu programı deneyimleyen öğrencilerimizin gelişiminde önemli bir rol oynadığını önceki katılımcıların kariyerlerinden izleyebilmekteyiz” dedi.

HİROŞİMA BARIŞ ANITINI ZİYARET ETTİLER

Prof. Dr. Murat Dündar, öğrencilerin Japonya’da önemli deneyim kazandıklarını ifade ederken, Hiroşima Barış Anıtı’nın da ziyaret edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin tarihi kent dokularında gerçekleştirdikleri eskiz yürüyüşleri, yalnızca mimari biçimleri algılamalarını değil, aynı zamanda mekânın ruhuyla bağ kurmalarını sağladı. Geleneksel Japon evleri ve Zen bahçeleriyle temas kurarak elde ettikleri bu deneyim, onların tasarımda sadelik, doğallık ve sezgisel planlama gibi ilkelere çok daha duyarlı hale gelmelerine olanak tanıdı. Ayrıca bu programın her yıl en sarsıcı ve anlamlı duraklarından biri, öğrencilerimizin Hiroşima Barış Anıtı’nı ziyaret ederek atom bombasının bıraktığı izleri yerinde deneyimlemesiydi. Bu sene yapılan ziyaret esnasında sessizlik içinde gerçekleştirilen saygı duruşu, yalnızca geçmişin acılarını anmak değil, aynı zamanda barışa, insan haklarına ve mimarlığın toplumsal sorumluluğuna dair derin bir farkındalık anına dönüştü. Öğrencilerimiz, mekânın taşıdığı kolektif hafızayı hissederek, mimarinin insanlığın ortak vicdanını taşıyan evrensel bir dil olduğunu idrak etme şansını yakaladılar.”

‘MİMARİ GÖRGÜLERİ ARTACAK’

Öğrencileriyle birlikte Japonya’ya giden BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kültür ise 15 yıldır devam eden programın, mimarlık öğrencilerinin özellikle bakış açılarını geliştirmek açısından çok önemli olduğunu belirtti. ICSA in Japan programının kurucu koordinatörü olan Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kültür “Bu yaz 15’sini gerçekleştirdiğimiz ‘Japonya Yaz Okulu’, öğrencilerimize farklı kültürleri tanıma olanağı sağlayarak; mimarlık mesleği için oldukça önemli olduğunu düşündüğüm insana, kente dair ihtiyaç ve sorunlara daha geniş bir çerçeveden bakabilme imkanı sunuyor. Geleneksel ve çağdaş mimarisi, depreme dayanıklı bina teknolojileriyle dünyanın önemli bir ülkesi olan Japonya’yı deneyimleyen öğrencilerimiz, mimari görgülerini artırırken, afete dirençli kentleri yerinde gözlemleme fırsatı buluyorlar” dedi.

JAPONYA’DA YEREL GAZETELER 15 YILDIR HABER YAPIYOR

BAU öğrencilerinin yaz okulu boyunca ikamet ettikleri Nishinomiya Belediye Başkanı’nı makamında ziyaret etti. Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kültür, Japonya tarafının bu iş birliğine önem verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Japonya’daki ev sahibi Mukogawa Üniversitesi öğrencilerimizi eşsiz güzellikteki kampüslerinde, eğitim ve yaşam masrafları için sağladığı bursla ağırlıyor. Japonya’da bulunduğumuz süre içerisinde Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Hiroshima şehirlerine geziler düzenleniyor. Ayrıca ikamet edilen Nishinomiya şehrinin Belediye Başkanı da her yıl bizleri makamına kabul ediyor. Bu ziyarete yerel gazeteler de yer veriyor. Bu yıl iki haftası Türkiye’de üç haftası Japonya’da gerçekleştirilen yaz okulumuz, ülkemizin köklü üniversitelerinden mimarlık öğrencilerinin de dikkatini çekiyor. Bu bakımdan, BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimizin çok şanslı olduklarını söyleyebilirim.”