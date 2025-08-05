Dün saat 21.00 sıralarında, Beypınar Mahallesi 1249’uncu Cadde üzerindeki bir barakada toplanan 5 kişi, alkol alırken silahla havaya ateş açtı. Aralarında Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı E.E. (50), Esenevler Mahallesi Muhtarı A.K. (45), Atakum Belediyesi işçisi F.K. (37), müteahhit H.S. (37) ve seramik ustası M.Y. (41) bulunan grup, çevrede paniğe neden oldu.
Polis Müdahalesi ve Operasyon
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla baraka ve barakaya ait iki araçta arama yapıldı. Aramalarda:
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2 ruhsatlı tabanca
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1 ruhsatsız tüfek
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41 kartuş
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34 adet 7,65 mm çapında fişek
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65 adet 9,19 mm çapında fişek
ele geçirildi.
Gözaltı ve Soruşturma
Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.