Dün saat 21.00 sıralarında, Beypınar Mahallesi 1249’uncu Cadde üzerindeki bir barakada toplanan 5 kişi, alkol alırken silahla havaya ateş açtı. Aralarında Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı E.E. (50), Esenevler Mahallesi Muhtarı A.K. (45), Atakum Belediyesi işçisi F.K. (37), müteahhit H.S. (37) ve seramik ustası M.Y. (41) bulunan grup, çevrede paniğe neden oldu.

Polis Müdahalesi ve Operasyon

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla baraka ve barakaya ait iki araçta arama yapıldı. Aramalarda:

2 ruhsatlı tabanca

1 ruhsatsız tüfek

41 kartuş

34 adet 7,65 mm çapında fişek

65 adet 9,19 mm çapında fişek

ele geçirildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.