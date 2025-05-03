Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, karşılaşmayı 21 sayı, 14 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma ile tamamlayarak "double-double" yaptı. Genç yıldız, hem hücumda hem de savunmada takımına büyük katkı sağladı.

Fred VanVleet’ten Kritik Destek

Şengün’ün yanı sıra Fred VanVleet de 29 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Rockets, özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla farkı korumayı başardı.

Warriors Cephesinde Curry ve Butler Etkiliydi

Ev sahibi Golden State Warriors’ta Stephen Curry 29, Jimmy Butler ise 27 sayı kaydederek takımını ayakta tutmaya çalıştı. Ancak bu çaba galibiyet için yeterli olmadı.

Seri 7. Maça Taşındı

Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-3’lük eşitlikle son maça gidiliyor. Kritik 7. maç, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek.