Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Keçeli, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır.”

Sosyal Medyada Gündem Olmuştu

Netanyahu’nun başka bir ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türk hava sahasını kullandığı iddiası, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Konunun hassasiyeti göz önüne alındığında, Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bu açıklama dikkatle karşılandı.