Ankara'da Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlı hava sonrası barajlardaki doluluk oranı merak konusu oldu; kuraklık tehlikesiyle alarm veren barajların son durumu kamuoyunda 'Yağmur sonrası barajlar doldu mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

Kış aylarında beklenen kar yağışının yeterince gerçekleşmemesi, Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarında ciddi düşüşlere yol açmıştı. Mart ayında doluluk oranı bazı barajlarda %20’nin altına kadar düşerken, uzmanlar yaz aylarında su kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

YAĞMURLARDAN SONRA BARAJLAR DOLDU MU?

Nisan ve Mayıs aylarında Ankara’da mevsim normallerinin üzerinde yağış görülmesine rağmen, barajlardaki doluluk oranı endişe verici seviyelerde kaldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan verilere göre, kentin barajlarında toplam doluluk oranı sadece yüzde 27 olarak ölçüldü.

Uzmanlar, bahar aylarında artan yağışların yüzeysel su kaynaklarını bir nebze rahatlattığını ancak yer altı suları ve baraj rezervuarları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu vurguluyor. Yağışların kısa süreli ve yoğun olması nedeniyle toprağın suyu ememediği, bunun da suyun doğrudan yer altına süzülmesini engellediği belirtiliyor.