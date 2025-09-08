İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Divan Kurulu toplantısı ardından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, Türkiye'nin 75 yıllık çok partili siyasi hayatta eşine, emsaline rastlanmamış günlerden geçtiğine vurgu yaparak, "İktidarın son döneminde, son dönemde attığı adımlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili yürüttüğü süreçler ülkemizde toplumsal tansiyonu ziyadesiyle yükseltmektedir. Böylesi bir tansiyonun ne iktidara ne de siyasetimize bir faydası olmayacağı gibi vereceği zararın boyutları da tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir. Biz İYİ Parti olarak öncelikle iktidarı, ardından da toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme, devletimizin tüm kurumlarını da hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz. Şu bir gerçektir ki milletimiz arasına nifak sokabilecek, bu yanıyla da ülkemizde yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek öncelikle Türkiye'yi yönetenlerin ya da yönettiğini zannedenlerin görevidir. Devlet gücünü kullanarak hukuki vesayet görüntüsü veren bazı uygulamalarla siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamasından sonra TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İmralı heyeti oluşturulacağı iddiasının sorulması üzerine, "Bu teklifte bulunanların İmralı'ya gidecek kişilerin kimlerden müteşekkil olacağı hususunu Meclis Başkanına bırakmaması lazım. Mademki böyle bir öneride bulunuyorlar, öncelikle bu önermede bulunanlar bu göreve talip olmalıdır diye düşünüyorum. Ayrıca Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet edenler, onu Meclis kürsüsüne getirmeyip, Meclisin onun ayağına gitmesini şayet arzuluyorlarsa geçmişlerini, dünlerini ve bugünlerini sorgulamak mecburiyetinde olduklarını da ifadede yarar görüyorum" dedi.