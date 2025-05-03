Partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Erbakan, çocuk yoksulluğu, işsizlik, nüfus yapısı, Kanal İstanbul, ve ittifak senaryoları hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

“Kanal İstanbul Yapılmamalı, Bu Enerji İstanbul’un Deprem Direncine Harcanmalı”

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Kanal İstanbul’a başından beri karşı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kanal İstanbul projesi, birinci derecede deprem bölgesi olan İstanbul’a 5 milyon insanı daha getirecek bir risktir. Biz, İstanbul’a yeni bir yük bindirmek yerine, tersine göçü teşvik ederek Anadolu’yu canlandırmalıyız. Projenin çevre, su kaynakları ve ekolojik denge açısından da ciddi zararlar doğuracağı ortadadır. İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesi bu ülkenin önceliği olmalıdır.”

“6-7 Milyon Çocuk Yoksulluk İçinde Büyüyor”

Türkiye'de çocuk yoksulluğunun alarm verdiğini vurgulayan Erbakan, OECD ve TÜİK verilerine dayanarak şu bilgileri paylaştı:

Türkiye'de 6-7 milyon çocuk yoksulluk çekiyor.

5,4 milyon çocuk sosyal yardım alıyor.

Her üç çocuktan biri sebze-meyveye ulaşamıyor.

15-17 yaş grubundaki çocuk işçilik oranı %25’e yükseldi.

“Bir zamanlar et ve kıyma pahalıydı, şimdi meyve ve sebze de lüks oldu. Çocuklarımız oyun oynaması gerekirken hayata tutunmaya çalışıyor. Bu tablo Afrika ülkeleriyle yarışır düzeyde.”

“Aileler Çocuk Sahibi Olmakta Zorlanıyor, Türkiye Yaşlanıyor”

Fatih Erbakan, nüfus politikaları hakkında da uyarıda bulunarak, “Her aileye üç çocuk çağrısı yapılıyor ama gerçek rakam 1,5 çocuk. Türkiye hızla yaşlanıyor. Japonya’da olduğu gibi yaşlı bezi satışları çocuk bezlerini geçebilir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Adaylığımız Net, Cumhur İttifakı Seçeneği Kapandı”

Erbakan, 2023 seçimleri için ilan ettikleri cumhurbaşkanlığı adaylığından geri dönüşün söz konusu olmadığını vurgularken, Cumhur İttifakı ile tekrar bir birlikteliğin de mümkün olmadığını açıkça ifade etti.

Buna karşın, parlamento seçimlerinde farklı partilerle iş birliği ihtimaline açık olduklarını belirtti:

“Gelecek Partisi, İYİ Parti veya Saadet Partisi gibi siyasi partilerle bir ittifak olabilir. Ancak şu an için bu yönde resmi bir görüşme yapılmadı.”

“Tutuklamalar Yerine Adli Kontrol Uygulanmalıydı”

Son olarak, yargı sürecinde yaşanan tutuklamalar hakkında da değerlendirmede bulunan Erbakan, adli kontrol ve tutuksuz yargılama seçeneklerinin daha uygun olacağını söyledi. “Siyasi etkilerden uzak, adil bir yargılama süreci temenni ediyoruz,” dedi.