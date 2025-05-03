Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, kente hava ve karayolu ile gelen 2 şüpheli yakalandı.

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Karayolu ile gelen şüphelinin üst aramasında, elbisesinin altında belini sarmış halde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Diğer şüphelinin ise üst ve çanta aramasında ise 51 parça halinde 19 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA