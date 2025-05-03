Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nün yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan izinlerle gerçekleştirilen kutlamalar herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandı.

Güvenlik güçleri, önceden izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin vermedi.

İzinsiz gösteri yapmak isteyen toplam 418 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 374'ü emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 36 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, terör suçu kapsamında yürütülen operasyonlarda firari olarak yakalanan 8 kişinin ise adli işlemleri devam ediyor.