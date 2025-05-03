Ankara günlerdir kasvetli ve soğuk havanın etkisindeydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Başkentliler için sevindirici haber geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren Başkentte hava sıcaklıkları yükselecek. Özellikle orta haftasında yaz havasının etkilerini görmeye başlayacağız.

Bugün (3 Mayıs Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gün boyunca çok bulutlu bir hava hâkim olurken sıcaklık en yüksek 18°C’yi görecek. Geceleri ise sıcaklık 6°C’ye kadar düşebilir.

Yarın (4 Mayıs Pazar) itibarıyla güneş yüzünü gösteriyor. Gündüz 21°C’ye ulaşacak sıcaklıklar, pazartesi günü 23°C, salı ise 25°C’ye kadar çıkacak. Bu artışla birlikte başkentte baharın yerini yaz havası alacak.

Çarşamba ve perşembe günleri (7-8 Mayıs) sıcaklık 25–26°C seviyelerine ulaşırken, gökyüzü zaman zaman bulutlanabilir.

Cuma günü (9 Mayıs) ise kısa süreli sağanak yağışlar yeniden görülebilir.

Uzmanlar, ani sıcaklık artışlarıyla birlikte alerjik rahatsızlıkların ve mevsim geçişlerine bağlı sağlık sorunlarının artabileceğine dikkat çekerken, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri ve güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaları öneriliyor.