Genç Memur-Sen, 1-3 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlediği "Türkiye Buluşması" ile genç kamu görevlilerini, sivil toplum gönüllülerini ve ADEM toplulukları temsilcilerini Ankara’daki Anadolu Hotels Esenboğa Thermal’de bir araya getirdi. Buluşma, 1 Mayıs Perşembe akşamı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit’in katılımıyla yapılan "İrade-İsyan-Ahlak: Nurettin Topçu" kitap lansmanı ile start aldı. Aynı akşam, üniversite kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen ADEM Türkiye Buluşması da heyecan verici anlara sahne oldu.

Gençler, Dava İçin Bir Arada

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, davanın gençlerin omuzlarında yükseldiğini belirterek "Bizler sadece kendimiz için değil; milletimiz, memleketimiz, geleceğimiz ve hatta dünya için hayal kuran, söz söyleyen gençleriz. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. 15 Temmuz gecesi, “Bu gençler bir şey bilmez. Siz darbe görmediniz, bu işlerden anlamazsınız.” diyen bazı büyüklerimize rağmen, ilk sokağa çıkan, belki de hayatlarında hiç görmedikleri silahların, tankların karşısına yürüyerek dikilen ve orada cesaretle mücadele edenler gençlerdi. Bu ülkenin gençleriydi. Korkmadan direnen, iradesine, derdine, davasına sahip çıkan gençlerdi. 6 Şubat depremlerinde de benzer bir tablo gördük. Bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde ya da tamamen şahsi gayretleriyle sahaya ilk inen; Edirne’den Hakkâri’ye, Artvin’den Antalya’ya, İzmir’den tüm şehirlerimize kadar deprem bölgesine koşan ve oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kendi benliğinden geçenler yine gençlerdi.Bu yüzden diyoruz ki: Büyüklerimiz, lütfen bu ülkenin gençlerine güvenin. Çünkü bu ülkenin gençleri; yarını inşa edecek, hayal kuracak ve kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullandı.

Programda salona hitap eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-Sen'in sendikacılık okulu olduğuna vurgu yaptı ve "Genç Memur-Sen’i, gençlerin bulundukları yerde irade ortaya koyabilmeleri, “Burada kim var?” sorusunu kendilerine bir hakaret gibi kabul edebilmeleri için kurduk. Çünkü onlar, “Ben buradayım; bir başkasının varlığına ya da sorgulanmasına gerek yok. Tek başıma da temsil kabiliyetine sahibim.” diyebilsinler istedik. Çünkü sendikal hareket, bir irade hareketidir. Sendikal hareket, gerektiğinde "hayır" diyebilme kabiliyetidir. Sendikal hareket, bulunduğu yerde varlığını hissettirme iradesidir. İşte bu yüzden Genç Memur-Sen, bir sendika okuludur. Bu yönüyle de bizim için gerçekten iftihar vesilesi olan çok değerli bir çalışmadır." dedi.

Geleceğe Yön Veren Projeler Tanıtıldı

Türkiye buluşmasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, buluşmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca "Çok önemli işler yapıyorsunuz. Türkiye'nin, ümmetin geleceği Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle çok daha güzel olacak. Çok daha iyi noktalara gelecek. Buna yürekten inanıyoruz. Bir dava gençleri varsa, gençlik hareketi güçlüyse o dava daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerler. Mesut Emre Balcı Başkanımız öncülüğünde hayata geçirilen Arama Kurtarma Ekibi, Kudüs Akademi, Balkan Akademi, gibi projeler; gençliğin enerjisini sadece sendikal mücadeleyle değil, aynı zamanda insani yardım, eğitim ve uluslararası dayanışma alanlarında da etkili bir şekilde harekete geçiriyor. Genç Memur-Sen bugün bir vicdan hareketi, bir gelecek tasavvuru ortaya koyan bir yapıdır." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan’dan Genç Memur-Sen’e Destek ve Vizyon Övgüsü

Programın konuğu olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye’de sendikacılığı gerçekten daha iyi bir dünyanın aracı olarak görmeye çalışan, daha adil bir dünya düzeninin hedefiyle hareket eden bir sendikal anlayışın içinde yetişen genç Memur-Sen kadrolarını Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Genç Memur-Sen, gençler içinde var olan ilahi ilhamla ortaya çıkan hasletleri yaşatmayı hedefliyor. Bu yüzden Nurettin Topçu’nun isyan ahlakını, onun iradesini ve duruşunu gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü gençlerin çalışkan, sorumlu, inançlı bireyler olarak yetişmesi için buna ihtiyaç var. Genç Memur-Sen’in amacı, hayatını kolaycılığa değil, gayrete adayan bir gençlik anlayışını yaygınlaştırmaktır. Nerede çalışıyorsak çalışalım, işimizin hakkını vermek zorundayız. İşte bu bilinçle hareket eden Genç Memur-Sen ailesini saygı ve sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Gençlik ve Aile Akademisi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ardından Gençlik ve Aile Akademisi Ödül Töreni, saat 14.00’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirildi. Ramazan ayında çevrim içi olarak yürütülen ve yaklaşık 8.000 başvuru alan Gençlik ve Aile Akademisine katılanlar arasından kura ile belirlenen 5 kişiye Umre ödülleri takdim edildi.

Geceye Müzik Dinletisi ve Sosyal Etkinliklerle Renk Katıldı

Aynı gün saat 16.00’da, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ moderatörlüğünde “Fikir – Hikmet – Hayret” başlıklı bir gençlik söyleşisi gerçekleştirildi. Ardından saat 17.30’da Memur-Sen Toplu Sözleşme ve Mevzuat Koordinatörü Raşit Eğin tarafından “Haklar, Teklifler ve Hak Arama Yolları” temalı, genç perspektiften toplu sözleşme ve kamu personel sistemi üzerine bir eğitim oturumu yapıldı.

Günün akşam bölümünde saat 20.30’da 12. İl Temsilcileri Toplantısı düzenlendi; ardından saat 21.00’de müzik dinletisi ve sosyal etkinliklerle gün sona erdi.