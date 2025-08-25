Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği, Zamantı Irmağı kenarında kano sporuna elverişli alanda kapsamlı bir proje ortaya koydu.

Taşkın sınırları dikkate alınarak, piknik alanları, kamp ve karavan konaklamasına uygun sosyal donatılar ile çevre düzenlemesini içeren projeyi geliştiren Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, doğa turizmini destekleyerek bölgenin rekreasyonel kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Hayata geçirilecek tesis, kentteki spor ve turizm çeşitliliğine katkı sağlayacak.