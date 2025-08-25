Durov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce Fransa'da dört günlüğüne gözaltına alındığını hatırlattı.

Geçen süreye rağmen kendisine yönelik adli soruşturmanın sürdüğüne işaret eden Durov, 'Hiç tanımadığım bazı insanlar Telegram'ı suç işlemek için kullanmışlar. Büyük bir platformun üst yöneticisini, kullanıcılarının eylemleri nedeniyle tutuklamak eşi görülmemiş bir durumdu. Bu hukuki ve mantıksal açıdan saçmaydı.' ifadelerini kullandı.

Durov, Telegram'ın, Fransa'daki mercilerin tüm yasal taleplerine yanıt verdiğini vurgulayarak, 'İronik bir şekilde, Fransız polisinin kendi hatası nedeniyle gözaltına alındım. Ağustos 2024'ten önce Fransa ve Avrupa Birliği yasalarını görmezden geldiler. Sorgularının hiçbirini gerekli yasal süreçle Telegram'a iletmediler.' değerlendirmesinde bulundu.

Fransız polisinin gerekli süreci 'Google'a bakarak' bile öğrenebileceğini belirten Durov, 'Bu garip gözaltı sürecinden bir yıl sonra, hala 14 günde bir Fransa'ya dönmek zorundayım. Ne yazık ki, gözaltımın tek sonucu Fransa'nın özgür bir ülke olarak imajının büyük bir zarar görmesi oldu.' dedi.

Durov'un, mesajının sonunda komünizmin simgesi olarak bilinen orak ve çekiç sembolü kullandığı görüldü.

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.