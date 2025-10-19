AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sosyal hizmet ve yardım ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla ‘Aile Kart’ uygulamasını hayata geçirdi. Artık tüm ödemeler tek kart üzerinden hızlı, güvenli ve pratik şekilde yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dijital dönüşüm ve yapay zekâ destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım ve hizmetlerin daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacağı belirtildi. Dijital Türkiye vizyonu doğrultusunda geliştirilen Aile Kart ile ödemelerin hak sahibi vatandaşlara erişilebilir ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Uygulama, yerel yönetimlerle entegre çalışarak anlık veri paylaşımına imkan tanıyacak ve sosyal hizmetlerin etkinliğini artıracak. İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemeleri, Aile Kart üzerinden yapılırken, yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri de kart üzerinden sağlanacak. Vatandaşlar, ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM’lerden çekebilecek veya alışverişlerde tüm POS cihazları üzerinden kullanabilecek.