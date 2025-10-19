VAN’da 33 taksi durağından oluşan Merkez Taksiciler Grubu, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için adalet talebiyle korna çalarak eylem gerçekleştirdi.

Geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, taksiciler İpek Park’ta basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan taksici Alim Dursun, “Rojin Kabaiş’in ölümünde adalet istiyoruz. Bir yıl boyunca aileye hiçbir cevap verilmedi, Adli Tıp raporunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri gizlendi. Bu bir ihmaldir, bu bir cinayettir. Rojin için adalet istiyoruz ve susmayacağız” ifadelerini kullandı.

Eylemde yaklaşık 500 taksi, Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş’in fotoğraflarının bulunduğu afişlerle şehir turu yaptı, korna çaldı. Taksilerin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsüne girişine izin verilmedi. Polis ekipleri, İpek Park’ta güvenlik önlemi aldı.