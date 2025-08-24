Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “10 bin personel alımı yapılacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alımlarına ilişkin tüm resmi duyuruların yalnızca bakanlığın kendi kanalları üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, “Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Sahte paylaşımlar konusunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, bakanlık duyurularının takip edilmesi çağrısı yapıldı.