Samsun'un Atakum ilçesindeki ormanlık alanda Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu, çevre temizliği etkinliği düzenledi. Çoban İskelesi'nden bisikletleriyle hareket eden topluluk üyesi 10 bisikletçi, rotayı tamamlayarak Çakırlar Köyü'ndeki etkinlik alanına ulaştı.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarının üzüntü yarattığını vurgulayan bisikletçiler, yangına sebep olabilecek piknikçilerden kalan atık maddeleri toplayarak belediyeye ait çöp konteynerlerine bıraktı.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada, “Ormanlarımızın korunması hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bisiklet topluluğu olarak hem spor yapıyor hem de çevreye faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bugün burada küçük bir adım attık ama bu adımlar çoğaldıkça doğamız daha güvenli ve temiz kalacak. Herkes orman yangınları konusuna her zamankinden daha fazla sorumluluk bilinciyle yaklaşmalı.” ifadelerini kullandı.