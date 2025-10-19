Sivas’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı ve çok sayıda delege katıldı.

Genel kurulda faaliyet raporlarının okunmasının ardından söz alan CHP Sivas eski milletvekili adaylarından Baki Çoban, mevcut il yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Çoban, yönetimin göreve geldiği günden bu yana herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirterek, sadece “günlük tuttuklarını” ifade etti.

Konuşması sırasında bazı delegelerle tartışma yaşayan Çoban, birilerinin yapay zeka teknolojisini kullanarak kendi fotoğraflarına etek giydirip sosyal medyada paylaştığını öne sürdü.

Çoban, “Zekası yetersiz olan insanlar, yapay zeka kullanarak benim resimlerime etek giydirdiniz ve onu da paylaştınız. Utanın! Sizin eşiniz, kızınız, anneniz, bacınız etek giyiyor. Kadın kollarınız etek giyiyor” dedi.

Bu sözlerin ardından salonda bulunan bazı partililer Çoban’a tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, delegelerin araya girmesiyle büyümeden son buldu.