Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kavgada yaralanan kişileri taşıyan ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi yaralanırken, toplamda 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Göltarla köyü yakınlarında yaşandı. Nar hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ancak, Uzuntepe köyü yol ayrımında H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Acil servislerde tedavi altına alınan 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.