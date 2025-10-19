CTP Temsilcisi Ürün Solyalı’nın başvurusunu değerlendiren YSK, 1976 tarihli Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesine atıfta bulunarak, seçim propagandası süresinin 18 Ekim 2025 saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.

Kurul kararında, Ersin Tatar’ın 18 Ekim 2025 akşamı saat 20.00’de bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulunduğu ve bunun seçim yasakları kapsamına girdiği belirtildi. YSK, söz konusu yayınla seçim yasaklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Ayrıca, YSK kararı doğrultusunda dosyanın gereği yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YSK kararında şu ifadeye yer verildi:

“Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın, seçim yasakları süresi sona erdikten sonra televizyon programına katılarak propaganda yaptığı tespit edilmiştir.”