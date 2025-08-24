CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rojin Kabaiş’in ölümü hakkında X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olayın “intihar” denilerek kapatılmasına karşı çıkan Tanal, adaletin sağlanması için sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Rojin Kabaiş’ın şüpheli ölümü kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. Ailesi ve hak savunucuları, olayın “intihar” denilerek kapatılmasına karşı çıkarak savcılığın derhal harekete geçmesini istedi. Yapılan açıklamada, delillerin eksiksiz toplanması ve sürecin şeffaf yürütülmesi talep edildi.

Mahmut Tanal, X sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

Rojin Kabaiş için gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Olay intihar denilerek kapatılamaz. Suçun en ince ayrıntısına kadar araştırılması ve faillerin bulunması zorunludur. Savcılık derhal etkin ve tarafsız soruşturma yürütmelidir. Deliller eksiksiz toplanmalı ve korunmalıdır. Adli tıp raporları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kamera kayıtları incelenmelidir. Telefon ve hts kayıtları ayrıntılı şekilde analiz edilmelidir. Son görüştüğü ve birlikte olduğu kişiler tespit edilip dinlenmelidir. Yurt idaresinin ve güvenlik birimlerinin ihmalleri olup olmadığı araştırılmalıdır. Tanık ifadeleri çapraz doğrulama ile teyit edilmelidir. Arama kurtarma sürecindeki gecikmeler denetlenmeli ve raporlanmalıdır. Kadın cinayetlerinde cezasızlık kültürü kabul edilemez. Adalet gecikirse adalet olmaz. Rojin için adalet istiyoruz. Rojin için hakikat istiyoruz. Rojin için etkin soruşturma istiyoruz.